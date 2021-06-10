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رياضة

يهمّ شبيبة القبائل في كأس “الكاف”

علي بهلولي
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يهمّ شبيبة القبائل في كأس “الكاف”
ملعب غاروا

ضبط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس، أجندة الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وهكذا ستخوض شبيبة القبائل مباراة الذهاب بِملعب المُنافس نادي قطن ورياضة الكاميروني، في الـ 20 من جوان الحالي على الساعة الخامسة مساءً (التوقيت الجزائري نفسه)، تحت إدارة تحكيم مصري.

ويقع الملعب في مدينة غاروا شمال الكاميرون، ويتّسع لِنحو 30 ألف مُتفرّج. وهو منشأة كروية بِعشب طبيعي دُشّنت في السبعينيات، ورُمّمت عدّة مرّات آخرها عام 2018.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، في الـ 27 من جوان الحالي على الساعة السابعة مساءً. تحت إدارة تحكيم تونسي.

للإشارة، فإن المباراة الثانية عن الدور نصف النهائي، تجمع بين نادي بيراميدز المصري وفريق الرجاء البيضاوي المغربي.

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