يهمّ فريق مولودية الجزائر

أعلنت إدارة نادي كولومب الكاميروني، الإثنين، عن تاريخ وتوقيت وملعب مواجهة الضيف فريق مولودية الجزائر.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار ذهاب الدور الثاني، لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وستُجرى هذه المقابلة بِملعب “أحمدو أهيجو” الذي يقع في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الـ 19 من أكتوبر الحالي، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت المحلي، وهو نفس التوقيت الجزائري.

ويكسو البساط الطبيعي الملعب المذكور أعلاه، والذي يتّسع لِأكثر من 42 ألف متفرّج. وهو منشأة رياضية قديمة، كانت معقل مواجهات منتخب الكاميرون.

ويُقام لقاء العودة بِالجزائر، في فترة ما بين الـ 24 والـ 26 من الشهر ذاته.