يهمّ “محاربي الصحراء”

يعقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مؤتمرا صحفيا هذا الخميس، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويُنشّط بيتكوفيتش محطّته الإعلامية بِقاعة المحاضرات “محمد صلاح”، التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وسيُخصّص الناخب الوطني هذا الموعد للكشف عن قائمة لاعبي مواجهتَي “الخضر” أمام الصومال وأوغندا، المبرمجتَين بِوهران وتيزي وزو في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، لِحساب آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي سياق ذي صلة، عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكام المكلّفين بِإدارة المقابلتَين المذكورتَين أعلاه.

وهكذا وبِالنسبة لِمباراة الصومال، سيقودها طاقم تحكيم من مالاوي بِقيادة غودفراي فيليب نخاكانانغا، بِمساعدة كليمانس كاندوكو وبوندامالي تيمبو، بينما سيكون دافيد شينوكو حكما رابعا.

وبِخصوص مقابلة أوغندا، سيقودها طاقم من جزر موريس، يتكون من أحمد امتهاز هيرالال في مركز حكم رئيسي، بِمساعدة أسويت تيلوك وجون مارك جيف بيثيا، بينما يتولّى جون براندي ستيفي بايلاش مهمة الحكم الرابع.

وتُجرى المقابلتان في توقيت واحد ممثّل في الساعة الخامسة مساءً.