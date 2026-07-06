يهمّ مدربي بطولة القسمَين الثاني والثالث

ضبط الاتحاد الجزائري لِكرة القدم شروطا تنظيمية بِخصوص مهنة التدريب، في الموسم الجديد 2026-2027.

وهكذا وبِخصوص بطولة القسم الثاني، منحت “الفاف” كلّ نادٍ رخصة جلب مدرب ثانٍ، قبل نهاية الموسم.

وفي حال رغب الفريق في الحصول على رخصة استثنائية، وانتداب مدرب ثالث في موسم واحد (أقال مدربَين في تاريخَين متباينَين)، فيتوجّب عليه دفع مبلغ 30 مليون سنتيم.

وتنطبق هذه الشروط على بطولة القسم الثالث، فقط أن الرخصة الاستثنائية للمدرب الثالث تنخفض إلى مبلغ 20 مليون سنتيم.

وفي حال تغيّب مدرب الفريق عن مباراة في بطولة القسم الثاني دون مبرّر، تُلزم إدارة النادي بِدفع غرامة مالية قيمتها 15 مليون سنتيم، مقابل 5 ملايين في القسم الثالث.

وبِخصوص سوق الانتقالات، يُسمح لِكلّ نادٍ في البطولتَين بِتسريح 5 لاعبين، مع إمكانية انتداب نفس العدد من اللاعبين. كأقصى حدّ في الحالتَين.