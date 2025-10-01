يهمّ مشجّعي المولودية

شُرع، الأربعاء، في غملية بيع تذاكر مباراة فريق مولودية الجزائر والضيف ترجي مستغانم.

وتُجرى هذه المقابلة بِملعب “علي لبوانت” بِالدويرة السبت المقبل على الساعة السادسة مساءً، لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وستتكفّل شركة “سوجيسل” التي تُشرف على تسيير ملعب الدويرة، بِعملية بيع التذاكر عبر المنصة الإلكترونية “ديجي تيكت” (إضغط هنا).

وستلعب المولودية لأوّل مرّة في الموسم الجديد مباراة رسمية داخل القواعد بِحضور جمهورها، بعد انتهاء عقوبة لجنة الانضباط التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري.

للإشارة، فإن لوائح اتحاد الكرة الجزائري تنص على منع حضور مشجّعي الفرق الزائرة، طوال مرحلة ذهاب البطولة الوطنية للموسم الجديد.