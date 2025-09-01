-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

يهم أنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا

عمر سلامي
  • 349
  • 0
يهم أنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا
أرشيف
المنتخب الجزائري

أصدرت إدارة ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو بيانا موجها لأنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا، لحساب الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2026.

وسيكون الدخول إلى الملعب  لمتابعة المباراة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

ويتضمن بيان إدارة الملعب، جملة من الإجراءات التي نهدف تسهيل عملية دخول المناصرين إلى الملعب، يوم المباراة:

-التذكرة والدعوة شخصية وفردية وكل تذكرة او دعوة تساوي مقعد
-يمنع دخول القصر الى الملعب الا بمرافقة ولي الامر وبتذكرة أو دعوة خاصة بالقاصر
– المناصرين الذين يحملون تذاكر المنطقة 2 سيدخلون من البوابة J
– فتح كل ابواب الملعب ما عدا البوابة A) و اماكن ركن السيارات .
تم تحويل الدخول من البوابة “A” إلى البوابة “J” للمناصرين القادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.
– البوابة “C” مخصصة للمناصرين الراجلين للدخول إلى المنطقة 1 فقط.
– البوابة “F” مخصصة للصحافة.
– البوابة “G” مخصصة لدخول المناصرين الراجلين والقادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.
– البوابة “H” مخصصة للمناصرين القادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.
– البوابة “I” مخصصة للمناصرين القادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.
– البوابة “K” خاصة بالمناصرين الراجلين فقط للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.
– يمنع منعا باتا ركن السيارات خارج الملعب ومحيطه.

وطلبت إدارة ملعب حسين آيت أحمد من المناصرين الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المقدمة من طرف أفراد المصالح الأمنية لتسهيل عملية الدخول إلى مدرجات الملعب.

ويستضيف المنتخب الوطني، منتخب بوتسوانا، أمسية هذا الخميس بداية من الساعة الثامنة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل التنقل إلى المغرب لمواجهة غينيا، برسم الجولة الثامنة.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: قبال يُقرئ بيتكوفيتش السّلام

بِالفيديو: قبال يُقرئ بيتكوفيتش السّلام

بِالفيديو: بونجاح يُهدي فوزا وصدارة للشمال

بِالفيديو: بونجاح يُهدي فوزا وصدارة للشمال

اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

اتحاد العاصمة يدعم صفوفه بمهاجم ليبيري

أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

 رقم قياسي من طلبات استضافة أمم أفريقيا حتى 2035

 رقم قياسي من طلبات استضافة أمم أفريقيا حتى 2035

الإصلاح الرياضي حطّم المولودية ولم آخذ حقي مع المنتخب الوطني

الإصلاح الرياضي حطّم المولودية ولم آخذ حقي مع المنتخب الوطني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد