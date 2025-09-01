يهم أنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا

أصدرت إدارة ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو بيانا موجها لأنصار المنتخب الوطني بمناسبة مباراة بوتسوانا، لحساب الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2026.

وسيكون الدخول إلى الملعب لمتابعة المباراة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

ويتضمن بيان إدارة الملعب، جملة من الإجراءات التي نهدف تسهيل عملية دخول المناصرين إلى الملعب، يوم المباراة:

-التذكرة والدعوة شخصية وفردية وكل تذكرة او دعوة تساوي مقعد

-يمنع دخول القصر الى الملعب الا بمرافقة ولي الامر وبتذكرة أو دعوة خاصة بالقاصر

– المناصرين الذين يحملون تذاكر المنطقة 2 سيدخلون من البوابة J

– فتح كل ابواب الملعب ما عدا البوابة A) و اماكن ركن السيارات .

تم تحويل الدخول من البوابة “A” إلى البوابة “J” للمناصرين القادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.

– البوابة “C” مخصصة للمناصرين الراجلين للدخول إلى المنطقة 1 فقط.

– البوابة “F” مخصصة للصحافة.

– البوابة “G” مخصصة لدخول المناصرين الراجلين والقادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.

– البوابة “H” مخصصة للمناصرين القادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.

– البوابة “I” مخصصة للمناصرين القادمين بالسيارات للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.

– البوابة “K” خاصة بالمناصرين الراجلين فقط للدخول إلى المنطقة “5.4.3.2”.

– يمنع منعا باتا ركن السيارات خارج الملعب ومحيطه.

وطلبت إدارة ملعب حسين آيت أحمد من المناصرين الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المقدمة من طرف أفراد المصالح الأمنية لتسهيل عملية الدخول إلى مدرجات الملعب.

ويستضيف المنتخب الوطني، منتخب بوتسوانا، أمسية هذا الخميس بداية من الساعة الثامنة، لحساب الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل التنقل إلى المغرب لمواجهة غينيا، برسم الجولة الثامنة.