يهودية تكتشف بأنها متزوجة من فلسطيني مسلم.. هكذا أقنعها بأنه من نفس ديانتها!

تداولت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حادثة غريبة بطلها شاب فلسطيني مسلم قام بالتحايل على كل من حوله كي يتزوج من امرأة يهودية.

وبحسب ما ذكرت صحف إسرائيلية فقد اكتشفت امرأة يهودية من بروكلين أن زوجها مسلم بعد أسبوعين من زفافها الأرثوذكسي.

وأضافت أنه قد يكون فلسطينيا أو لبنانيا وكان ينتحل شخصية يهودية متشددة كي يوهم المرأة بأنه من نفس ديانتها.

وأفادت صحيفة “تايم أوف إسرائيل”، أن زوجة الحاخام حاولت التشكيك في الخلفية الدينية للعريس قبل الزفاف ولكن تم تجاهلها.

وبحث مكتب التحقيقات الفدرالي في وزارة الأمن الداخلي في الأمر بعد العثور على 3 جوازات سفر، ووفقا للنتائج المتحصل عليها فقد قضى الرجل عدة سنوات في التعلم في مدرسة دينية وقدم نفسه بشكل مقنع على أنه يهودي متشدد، وأخفى تفاصيل أصوله.

وتم التعرف على هويته على أنه إيليا حليوة، وفقًا لبيان صادر عن حاخام تكساس، وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام أنه يرتدي الزي التقليدي الأرثوذكسي المتطرف خلال الأحداث المختلفة التي سبقت حفل الزفاف.

وفي صور أخرى، شوهد إلى جانب أفراد من عائلته الذين لا يبدو أنهم يهود، علما أن العروس من الجالية اليهودية السفاردية المقيمة في بروكلين، أما هو فتظهر الوثائق التي اكتشفتها عائلتها أنه يحمل جواز سفر لبناني باسم مختلف.

وبحسب بعض التقارير، كان يحمل جواز سفر آخر باسم مختلف أيضا، وربما يكون فلسطينيًا مسلمًا من بيروت وليس يهوديا بالمرة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادرها، أن الشخص الوحيد الذي كان لديه شكوك بشأن العريس قبل الزفاف كانت زوجة حاخام أعطت العروس دروسًا حول قوانين الزواج اليهودية قبل الزفاف.

وبحسب ما ورد، قدم حليوة قصة مقنعة عن سبب انقطاعه عن عائلته وانتمائه لفرع تشاباد لوبافيتش في تكساس لعدة سنوات.