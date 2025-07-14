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جواهر

يهودية مؤيدة لغزة تخاطب البرلمان النمساوي: ما هذا النفاق؟!

جواهر الشروق
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يهودية مؤيدة لغزة تخاطب البرلمان النمساوي: ما هذا النفاق؟!

استطاعت ناشطة يهودية متضامنة مع غزة أن تصدح بكلمة الحق في البرلمان النمساوي وتتهم الأعضاء بالنفاق والسكوت على ما يجري في القطاع من جرائم وحشية.

وتساءلت ساريغ فيلنر التي كانت برفقة نشطاء مؤيدين لفلسطين وانتُزعت منها لافتات تندد بالحرب على العزّل “ما هذا النفاق حول جرائم القتل في غزة والابادة الجماعية؟”

تابعت كلامها من مكان مرتفع يطل على قاعة البرلمان، حيث يجلس النواب: “ولا كلمة واحدة حول حقوق الانسان، يتحدثون، ولكن ليس عن غزة، وما يحدث هناك حول الخدمات والمساعدات وجهود الإغاثة، حيث يتسبب الاحتلال في الإبادة الجماعية”.

وعبّرت ساريغ عن غضبها من وصف وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر نظيرها الصهيوني جدعون ساعر بـ” الصديق”، متسائلة، ” ألا يشعرون بالخجل ومن أنفسهم، هل لديكم القدرة لتغيير هذا العار، عيب عليكم”.

ورغم أن الشرطة اقتادت المرأة إلى خارج البرلمان مع زملائها، إلا أنها ظلت تخاطب الحضور بكلمة” عيب عليكم”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها نشطاء البرلمان النمساوي وينددون بالمجازر اليومية في غزة ويطالبون بإيقاف الحرب وعدم مساندة الاحتلال الصهيوني المجرم، فقد شهدت السنة الماضية وصول عدد كبير من الرافضين للحرب إلى القاعة الرئيسية في البرلمان.

وقبل سنتين أيضا، خرج الالاف في النمسا للتضامن مع غزة والتنديد بقطع الانترنت على القطاع المحاصر.

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