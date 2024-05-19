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جواهر

يوتيوبر أمريكية شهيرة تتعرض لانتقادات حادة بسبب أطفال إسرائيل!

جواهر الشروق
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يوتيوبر أمريكية شهيرة تتعرض لانتقادات حادة بسبب أطفال إسرائيل!
أرشيف
اليوتيوبر الأمريكية راشيل غريفين أكورسو

تعرضت يوتيوبر أمريكية شهيرة لانتقادات حادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب أطفال إسرائيل الذين رأى متابعون بأنها استثنتهم من جمع التبرعات، في حملتها لصالح البراة التي تعاني في الصراعات.

وقالت راشيل غريفين أكورسو، التي تصنع فيديوهات تعليمية للأطفال، وتملك مليوني متابع عبر تطبيق إنستغرام، و4.3 مليون على تيك توك، و9.7 مليون عبر يوتيوب، إنها تعرضت للتنمر بعد إعلانها أنها تجمع الأموال لصالح منظمة “سايف ذي شيلدرن”، ومقرها المملكة المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، عرضت أكورسو إنشاء مقاطع فيديو مقابل الحصول على التبرعات للجمعيات الخيرية،وفي هذا الصدد، قالت: “ستذهب التبرعات إلى صندوق الطوارئ التابع لمنظمة (سايف ذي شيلدرن) لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الصراعات في قطاع غزة، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا”.

وأضافت: “يجب ألا يعاني الأطفال أبدًا من أهوال الحرب”، ليستجيب لها الكثيرون حتى اضطرت لإيقاف مبيعات مقاطع الفيديو المخصصة على موقع “Cameo” الإلكتروني مؤقتًا، حيث جمعت حوالي 50 ألف دولار أميركي بعد بيع 500 مقطع فيديو في غضون ساعات قليلة.

وقالت موران غولد، وهي أم يهودية ومعالجة نطق متعددة اللغات تقوم بتعليم الأطفال الصغار: “عندما رأيت حملة جمع التبرعات الخاصة بها، شعرت بالفرح.. إذ أنه من الجميل أن تحاول المعلمة تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة، أو السودان، أو الكونغو أو أوكرانيا”.

وتابعت: “لكنني لا أفهم لماذا تعتبر هذه محاولة متعمدة من جانبها وفريقها ومنظمة سايف ذي شيلدرن التي لا تذكر أبدًا الأطفال الإسرائيليين”.

وكتب أحد المعلقين على إنستغرام: “ماذا عن الأطفال الإسرائيليين يا سيدة راشيل؟”، فيما قالت تقارير إخبارية إنها واجهت ردود فعل عنيفة.

ونشرت راشيل، لاحقا، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها تعرضت للتنمر، موضحة أنها تلقت تعليقات تتهمها بعدم الاهتمام بـ “جميع الأطفال”، مضيفة أنها تهتم “بشكل كبير بجميع الأطفال”.

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