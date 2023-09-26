يوتيوب تقرّر التخلّي عن خدمة الاشتراكات “منخفضة التكلفة”.. وهذا هو البديل

أعلنت منصة “يوتيوب” عن قرار بإنهاء خدمة الاشتراكات منخفضة التكلفة Premium Lite، التي تسمح بمشاهدة مقاطع الفيديو بدون إعلانات.

وأوضحت المنصة أن هذه الخدمة توفر مشاهدة خالية من الإعلانات، لكنها لا تتوفر على عدّة ميزات، على غرار التنزيل للمشاهدة بدون اتصال بالانترنت، أو التشغيل في الخلفية.

وسيكون على مشتركي الخدمة الحاليين إما العودة إلى مشاهدة مقاطع الفيديو بالمجان مع الإعلانات، أو الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” الكاملة، مع دفع سعر أعلى.

وسيستفيد مشتركو “بريميوم لايت” من نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد من “يوتيوب بريميوم”، من أجل تمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح بشأن الكيفية التي يفضلونها لمشاهدة المحتوى على يوتيوب.