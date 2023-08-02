“يوتيوب” يُحضر لإطلاق ميزة جديدة تعمل بالذكاء الإصطناعي

تختبر منصة “يوتيوب” ميزة جديدة تقوم على توفير ملخص عن الفيديوهات، وذلك عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي.

وحسب المواقع التقنية المختصة، فسيتم إنشاء وكتابة ملخّصات للفيديو بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تظهر على صفحات البحث والمشاهدة على المنصة.

ويهدف نص الملخّصات عادةً إلى تقديم “نظرة عامة سريعة” حول مقطع الفيديو لمساعدة المستخدم في تحديد ما إذا كان يريد المشاهدة أو لا.

وتُسارع الشركة إلى التأكيد على أن هذه التلخيصات لا تحل محل أوصاف مقاطع الفيديو الخاصة بمنشئي المحتوى.

وسيتم اختبار ذلك فقط مع “عدد محدود” من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية، ولعدد محدود فقط من المشاهدين.

ولم تذكر “يوتيوب” أي بلدان أو منصات أو أنواع الفيديوات التي ستحصل على الملخّصات التي يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي التجربة بعد ما يقارب ثلاث سنوات من بدء “يوتيوب” في اختبار ميزة تقسيم مقاطع الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي “Video Chapters”.