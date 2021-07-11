يورو 2020: انجلترا لدخول قائمة المتوّجين و”الآزوري” لرفع الكأس الثانية

مانشيني وساوثغيت يتفقان على صعوبة نهائي "اليورو"

تتحوّل أنظار عشاق كرة القدم في العالم، سهرة اليوم الأحد إلى ملعب ويمبلي في لندن، الذي يحتضن نهائي “يورو 2020” بين إنجلترا وإيطاليا، وهي المواجهة التي يسعى خلالها منتخب الأسود الثلاثة، لتسجيل اسمه ضمن قائمة المتوجين بالكأس الأوروبية لأول مرة، في وقت يسعى “الآزوري” إلى التتويج بـ”اليورو” للمرة الثانية في تاريخه.

ويرى المنتخب الإنجليزي وكل جماهيره، أن مباراة اليوم، تعد فرصة من ذهب، لرفع الكأس، وهو الذي لم يصل من قبل إلى المحطة النهائية من هذه المنافسة منذ انطلاقها عام 1960. والتتويج الوحيد لإنجلترا كان الظفر بكأس العالم لدى استضافتها البطولة عام 1966. واستفاد منتخب الأسود الثلاثة في هذه النسخة، بشكل كبير من خوض جميع مبارياته على أرضه باستثناء مباراة أوكرانيا في ربع النهائي. وقال المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت: “الأمر يتعلق بتنفيذ ما تفعله في التدريبات على أرض الملعب، هذه المباراة تمثل تحديا مختلفا على الجانب الخططي ويجب أن نستعد بالشكل المناسب لهذا”.

وأضاف ساوثغيت إن فريقه بحاجة لاحترام المنافس لكن التركيز على نقاط قوته الشخصية، مضيفا: “هناك العديد من اللاعبين الرائعين في المنتخب الإيطالي ويملكون خطة جيدة ومدربا صاحب خبرة وحققوا سلسلة من النتائج الرائعة، والمباراة دون شك ستكون صعبة”. من جهته المنتخب الإيطالي الذي يقف عند الرقم 33 مباراة من دون هزيمة، بقيادة المدرب مانشيني، يتطلع إلى إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد عام 1968، وقال مانشيني متحدثا عن المباراة النهائية: “يجب أن نضغط على إنجلترا، من الواضح أنهم فريق رائع، قوي فريق يقاتل بقوة، وستكون معركة حتى النهاية”. ومن الممكن أن يخسر مدرب إنجلترا أحد أوراقه في المباراة، ويتعلق الأمر بفيل فودن الذي يعاني من الإصابة. وتاريخيا لم يسبق لإنجلترا في التفوق على إيطاليا في بطولة كبرى في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث تفوقت إيطاليا عليها بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أوروبا عام 2012، ثم جددت فوزها بعد سنتين في مونديال البرازيل 2014، بنتيجة 2-1 في الدور الأول.