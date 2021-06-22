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رياضة

يورو 2020: بلوغ النقطة الرابعة يشعل الصراع بين كرواتيا وإسكتلندا

سليم.ع
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يورو 2020: بلوغ النقطة الرابعة يشعل الصراع بين كرواتيا وإسكتلندا

يتجدد الموعد سهرة الثلاثاء مع الجولة الختامية، لدور مجموعات “يورو” 2020، بإجراء مباراتي المجموعة الرابعة، التي تضم كل من التشيك وإنجلترا وكرواتيا وإسكتلندا، حيث يلتقي المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي، في حين يواجه منتخب كرواتيا ضيفه منتخب اسكتلندا.

وبتأهل متصدر المجموعة منتخب التشيك رفقة إنجلترا قبل اللقاء الذي يجمعهما، فإن الأنظار ستتجه إلى المباراة الثانية بين كرواتيا واسكتلندا، التي لا تقبل القسمة على اثنين.

ويسعى كل طرف فيها من أجل الفوز لاغير، لبلوغ النقطة الرابعة من أجل ضمان التأهل ضمن الأربعة منتخبات، التي تحتل أحسن مركز ثالث، وجاءت هذه المعطيات على ضوء نتائج الجولة الأخيرة، للمجموعات الأولى والثانية والثالثة.

وكان منتخب سويسرا أول المتأهلين في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، التي تأهلت منها إيطاليا في المركز الأول وويلز في المركز الثاني، أما في المجموعتين الثانية والثالثة.

فقد تجمد رصيد أصحاب المركز الثالث، عند 3 نقاط، ما جعل حظوظ منتخبات المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة أوفر في الظفر ببطاقات التأهل الثلاث المتبقية، لأحسن المنتخبات التي تحتل المركز الثالث.

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