يوسف المساكني الأعلى تقييما في تصفيات كأس أمم إفريقيا

في غياب كلي للاعبين الجزائريين

كشف موقع “سوفاسكور” العالمي، المختص في تقييم أداء اللاعبين، بعد نهاية الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار، في غياب كلي للاعبين الجزائريين، رغم أن بغداد بونجاح سجل هدفين، ولعب دورا كبيرا في تأهل الجزائر إلى كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار.

الدولي التونسي وقائد نسور قرطاج، يوسف المساكني، هو اللاعب الأعلى تقييما في أربع المباريات الماضية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2024، إلى حد الآن، بمجموع 8,65 من 10. ويحتل نعيم السليتي المركز الثاني في الترتيب بتقييم 8,25 من 10، رغم غيابه عن تربص مارس، في حين يحتل السنغالي ساديو ماني المركز الثالث بتقييم 8,12 من 10. كما كشف الموقع أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمان هو الأكثر إضاعة للفرص السانحة للتسجيل في التصفيات بـ 8 فرص سانحة ضائعة، يليه كل من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري ويوسف النصيري مهاجم المنتخب المغربي بـ 4 فرص ضائعة لكل منهما.