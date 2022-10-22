يوسف بلايلي مطالب بتحسين لياقته البدنية فقط

كان أخطر عنصر في هجوم أجاكسيو أمام "البي أس جي"

قدّم النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مردودا مقبولا جدا، في المواجهة الصعبة التي جمعت، سهرة أول أمس الجمعة، فريقه أجاكسيو بالعملاق الفرنسي باريس سان جرمان، الذي تمكن من تحقيق فوز سهل بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ورغم أنها كانت مشاركته الثانية مع فريقه الجديد، والأولى له كأساسي، لم يكن المهاجم الجزائري في مباراة البي أس جي خارج الإطار، بالعكس، وضعته الإحصائيات في مقدمة زملائه، كأحسن عنصر من جانب أجاكسيو، بتقييم قدّر بـ6.83 من 10 بحسب موقع “هوسكورد” العالمي.

وحاول اللاعب السابق لبريست مساعدة زملائه وتزويدهم بالكرات، وكانت تمريراته موفقة بنسبة تجاوزت الـ80 بالمائة. ورغم قوة المنافس، إلا أنه نجح في صناعة ثلاث فرص سانحة وخطيرة، فيما كان قاب قوسين أو أدنى من مخادعة الحارس الإيطالي العملاق، دوناروما، بتسديدة استعمل معها الأخير كل إمكانياته لإخراجها إلى الركنية.

ولسوء حظ بلايلي، أنه لعب في نفس الرواق مع المدافع المغربي القوي أشرف حكيمي، بالإضافة إلى متوسط الميدان الإسباني، فابيان رويز، الذي وقف في وجه اللاعب الجزائري ومنعه من اللعب براحة.

وتبقى النقطة السوداء الوحيدة بالنسبة ليوسف بلايلي، تتمثل في معاناته من الجانب البدني، حيث يبقى مطالبا بتحسين هذا الجانب، من أجل رفع أدائه إلى المستوى المطلوب، لاسيما وأنه يحظى بثقة مطلقة، من طرف مدربه في أجاكسيو، أوليفر بانتالوني، الذي منحه فرصة اللعب أساسيا أمام نجوم البي أس جي، هو الذي كان قرر الطلاق مع نادي بريست بسبب عدم إشراكه أمام ذات الفريق.

يذكر، أن يوسف بلايلي كان دخل بديلا في مباراته الأولى مع أجاكسيو أمام تروا ( 1ـ1)، وشارك خلالها لمدة ربع ساعة فقط، ليدخل أساسيا في مباراته الثانية أمام البي أس جي والمشاركة لمدة 83 دقيقة كاملة.