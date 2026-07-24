يوسف بلايلي يحسم عودته إلى مولودية الجزائر

في انتظار رفع عقوبة "الفيفا"

حسم النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي عودته رسمياً إلى صفوف نادي مولودية الجزائر، عقب توصله إلى اتفاق نهائي مع إدارة بطل الدوري الجزائري، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

وانتشرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي أكدت وجهة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، حيث ظهر في محادثة جمعته بالمناجير العام الجديد للمولودية، جمال بن العمري، بحضور والده ووكيل أعماله حفيظ بلايلي. وجاء هذا الاتفاق بعدما أصبح بلايلي حراً من أي التزام إثر نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي، ليتجه نحو تدشين فترة جديدة مع الشناوة بعد تجربة أولى ناجحة.

ورغم إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة والتعاقد بين الطرفين، إلا أن التأهيل الرسمي للاعب ومشاركته في المنافسات الرسمية يبقيان مرهونين بتطورات ملفه الانضباطي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يخضع اللاعب حالياً لعقوبة إيقاف بسبب نزاعه السابق مع ناديه الأسبق أجاكسيو الفرنسي. وتترقب إدارة مولودية الجزائر صدور قرار بتقليص العقوبة لتأهيل اللاعب رسمياً وترسيم مشاركته مع الفريق.