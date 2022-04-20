يوسف بن يزة يشرح أبعاد “التنمية التشاركية” و”شارع H”

قدّم كتابيه خلال ندوة أقيمت في مكتبة الإحسان بباتنة

نزل الدكتور يوسف بن يزة ضيفا على مكتبة الإحسان خلال ندوة أقيمت لتقديم كتابيه الجديدين “التنمية المحلية التشاركية في الجزائر” و”شارع H”، حيث كانت الفرصة مواتية لمناقشة وتحليل عديد المسائل التي لها علاقة مع البعد الثقافي والتنموي والإبداعي في الجزائر.

تطرّق الباحث الأكاديمي يوسف بن يزة إلى معضلة الاستعصاء التنموي التي عالجها كتابه “التنمية المحلية التشاركية في الجزائر”، والصادر عن مخبر الأمن الإنساني بجامعة باتنة1، حيث جاء هذا الكتاب حسب مؤلفه ليغطي جانبا من دراسات الحوكمة المحلية التي تفتقر إليها المكتبة الأكاديمية في الجزائر، كما يغذي النقاش حول مشكلة الاستعصاء التنموي الذي تعيشه البلاد منذ الاستقلال، ويطرح التنمية المحلية التشاركية كمقاربة قادرة على ضمان الإقلاع التنموي وفق منظور التنمية المنبثقة من الداخل، كما يتضمن الكتاب تبسيطا دقيقا للمفاهيم المتعلقة بالمقاربة التشاركية وفواعلها المحلية.

أكد الدكتور يوسف بن يزة أن الكتاب هو محصلة دراسات ميدانية أشرف عليها الباحث ضمن فريق عمل اشتغل لمدة أربع سنوات في مشروع بحث تكويني جامعي بعنوان “حوكمة المدن وترشيد السياسات الحضرية في الجزائر”، بالشراكة مع عدة هيئات محلية، كما يترجم انشغال المؤلف بموضوع الدولة والتحوّلات التي تطرأ على أدوارها التنموية، وكذا الأزمات التي تواجهها والحلول والاجتهادات النظرية التي تعمل على تفكيك تلك الأزمات، وقد وصل الأستاذ بن يزة إلى نتيجة مفادها أن الأدوار الجديدة التي أصبحت تلعبها الفواعل اللادولتية في التنمية المحلية أصبحت ذات قيمة مادية ومعنوية وبالتالي وجب الانتباه إليها وتشجيعها مع مواصلة البحث عن سبل تعظيم منفعتها، من خلال تمكين كلا من القطاع الخاص والمجتمع المدني وإفساح المجال للمبادرة المحلية.

من جانب آخر، فقد أثار عنوان الكتاب الثاني “شارع H” فضول الحاضرين في الندوة، مشيرا أن “شارع H” هو الأكثر شهرة في باتنة، والذي يقع بحي بوعقال الشعبي، يمكنه أن يتحوّل حسب بن يزة إلى “وول ستريت” بسبب الحركية الاقتصادية والتجارية التي يشهدها على مدار الوقت.

وحسب الدكتور بن يزة، فإنه حرص في هذا الكتاب على رصد وتوثيق فترة حاسمة من تاريخ الجزائر الجديدة، تمتد من 1 ديسمبر 2019 إلى 1 ماي 2020، وهي فترة شهدت أحداثا مفصلية في الجزائر وفي مختلف الجوانب تتبعها الكاتب بالتحليل والنقد والتوثيق.