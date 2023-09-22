يوسف عطال في التشكيلة المثالية لنيس خلال الـ10 سنوات الأخيرة

بعد الاستفتاء الذي أطلقته إدارة الفريق عبر موقعها الرسمي

تواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، ضمن التشكيلة المثالية لفريقه “نيس” الفرنسي في آخر عشر سنوات، بعد المستويات الراقية التي أبان عنها اللاعب طيلة تواجده في صفوف النادي الفرنسي. ووقع اختيار أنصار النادي الأسود والأحمر على لاعب “الخضر” يوسف عطال، بعد الاستفتاء الذي أطلقته إدارة الفريق عبر موقعها الرسمي، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبا في الذكرى العاشرة لملعب “أليانز ريفيرا” الذي انتقل الفريق للاستقبال فيه سنة 2013.

ونال عطال نسبة 43% من الأصوات، ليشكل بذلك لاعب الخضر خط الدفاع إلى جانب كل من الفرنسي جان كلير توديبو والبرازيلي دانتي والبرتغالي ريكاردو بيريرا. تجدر الإشارة، إلى أنّ يوسف عطال كان قد التحق بصفوف نادي نيس صائفة عام 2018، وخاض خلال هذه الفترة 113 مباراة وسجل 12 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في كل المنافسات.

اختير المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال، ضمن التشكيلة المثالية لنادي نيس الفرنسي خلال السنوات العشر الأخيرة، حسب ما أفاد به النادي، أمس الجمعة، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

ويأتي اختيار المدافع الجزائري من طرف جماهير نادي نيس في التشكيلة المثالية، رغم تأثره بلعنة الإصابات التي لاحقته خلال المواسم الأخيرة. وخاض يوسف عطال مع نادي نيس إلى غاية الآن 113 مباراة، منذ انضمامه إلى الفريق سنة 2018، سجل خلالها 12 هدفًا، من بينها هدفه الأخير في مرمى نادي رين مطلع الشهر الجاري.