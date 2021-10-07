يوسف عمر: أوقفنا قطار منتخب مصر وسنُكرّر السيناريو أمام “الخضر”

يُبدي اللاعب يوسف عمر تفاؤلا كبيرا بِأن يُحقّق منتخبه بلاده النيجر، مكسبا هامّا أمام الفريق الوطني الجزائري.

وقال مدافع فريق النيجر يوسف عمر: “منتخب الجزائر بطل إفريقيا، ولم ينهزم منذ فترة طويلة (29 مباراة دولية). نأمل أن نوقعه في الفخّ ونفوز عليه. نحن مُتحمّسون لِحصد مكسب كبير”.

وأضاف في تصريحات نشرها موقع “الفيفا”، الخميس: “سبق وأن أوقفنا قطار منتخب إفريقي قوي وهو الفريق المصري، ونُريد تكرار السيناريو أمام الجزائر. ولا يُغفل أيضا أن النيجر واجهت مصر في شهر أكتوبر (ذهابا وإيابا)، تماما مثل مقابلتَي الجزائر!”.

وفازت النيجر على مصر بِهدف لِمصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، ضمن فوج عرف تأهّل منتخب النيجر وجنوب إفريقيا، نظير إقصاء سيراليون ومصر. علِما أن الفريق الأخير استهلّ التصفيات في ثوب بطل القارة السّمراء لِنسخ 2006 و2008 و2010.

ويُعوّل يوسف عمر على الناخب الوطني والتقني الفرنسي جون ميشال كافالي، كونه يعرف الكرة الجزائرية جيّدا، حيث سبق له تدريب “الخضر” وناديَي اتحاد العاصمة ومولودية وهران. وأيضا دعم الجمهور في مباراة العودة بِالعاصمة نيامي، عكس مواجهة الذهاب بِالبليدة التي تُجرى بِمدرجات شاغرة. عِلما أن النيجر لعبت مقابلة الجولة الأولى أمام الضيف البوركينابي بِالمغرب، لِعدم ترسيم ميدان “الجنرال سيني كونتشي” من قبل “الفيفا”.

وعن هدف منتخب النيجر في المونديال، قال يوسف عمر إن فريقه يطمح إلى الذهاب بعيدا في التصفيات، مع التحضير الجيّد لِكلّ مباراة وفقا لِخصوصياتها.

وخاض يوسف عمر كامل أطوار مواجهتَي النيجر، في الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وتتصدّر الجزائر لائحة الترتيب بِرصيد 4 نقاط، وتتموقع بوركينا فاسو ثانية بِرصيد النقاط ذاته (“الخضر” يتفوّقون استنادا إلى فارق الأهداف: (+8/+2)، وتتموقع النيجر في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيّل جيبوتي اللائحة بِلا شيء. مع تأهّل الرّائد بعد ستّ جولات، إلى الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

ويرتدي المدافع يوسف عمر (28 سنة) منذ الصيف الماضي، زيّ نادي اتحاد المنستير التونسي.