يوسف وفارس بلايلي ينضمّان إلى قائمة طويلة للأشقّاء في البطولة الوطنية

خاض فارس بلايلي شقيق اللاعب الدولي يوسف بلايلي مساء الثلاثاء، أوّل مباراة رسمية له مع أكابر نادي مولودية الجزائر.

ودخل المهاجم فارس بلايلي إلى أرضية الميدان بديلا في مباراة المولودية والمُضيّف اتحاد بسكرة، لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الوطنية.

وينقضي عقد فارس بلايلي (21 سنة) مع نادي “العميد” عند نهاية الموسم الحالي، بعدما انضمّ إليه وبِالضبط في فئة أقلّ من 19 سنة مطلع عام 2022. وكان من قبل يرتدي زيّ فريق مولودية وهران.

وفضّل مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل في مواجهة اتحاد بسكرة، ترك عديد اللاعبين الأساسيين يرتاحون. بِسبب نيل لقب البطولة في تاريخ سابق، وأيضا لِكونه يُفكّر في نهائي كأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد.

وسبق للبطولة الوطنية أن شهدت وجود لاعبَين شقيقَين (أو أكثر) في فترة واحدة، وسواء في النادي نفسه أو فريقَين مختلفَين، أبرزهم: البليديَين رضا وبلال زواني (الصّورة الأولى المُدرجة أدناه)، والعاصميَين (القبّة) عزيز رفقة حكيم بن حملات (الصّورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه)، والبجاويِين عبد الله وياسين وحكيم أماعوش، والعنابيَين مراد وياسين سلاطني، والسطايفيَين الدرّاجي وعبد الرّحيم بن جاب الله، فضلا عن الإخوة بوعلي في أمل عين مليلة، والإخوة شكّاتي في ترجي قالمة… مثالا وليس حصرا.