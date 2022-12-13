يوسف يعقوب يختم حفظ القرآن في سن العاشرة

بعد خمسة أشهر من الاجتهاد بأحد مساجد خنشلة

في أجواء روحانية، وعلى أصوات لقراء ومشايخ من مساجد الوطن، ومن مسجد الإمام مالك بن انس، بمدينة قايس، ختم عصر الاثنين، البرعم يعقوب يوسف، صاحب العشر سنوات من العمر من مدينة قايس بخنشلة، حفظ ستين حزبا من القرآن الكريم، على يد شيخه الإمام توفيق سالمي، وتم الاحتفال بالبرعم في مجلس ختم القرآن الكريم، من تنشيط مشايخ وقراء من عنابة، والوادي والجزائر العاصمة، وبحضور عائلة البرعم يوسف، أين حظي الطفل بتكريم خاص، من مسجد مالك بن أنس، ومنسق لفيدرالية أولياء التلاميذ بقايس، قبل تنظيم وجبة عشاء على شرف الحاضرين، تبادل خلالها أهل مدينة قايس التهاني والتبريكات لعائلة يعقوب.

وبعد صلاة المغرب، تم تنظيم أمسية لمجلس ختم القرآن، في حضرة كل من القارئ خالد غريسي عضو بلجنة الأهلة لوزارة الشؤون الدينية، ومدير مدرسة حفظ القرآن بولاية الوادي، والشيخ سليم محـمدي من عنابة، إلى جانب القارئ عبد الحكيم بلعزوي من الجزائر العاصمة، والشيخ عمار تمرابط مدير الشؤون الدينية بخنشلة، وجمع غفير من أبناء المدينة ورواد المسجد، حيث تواصل تكريم الطفل يوسف يعقوب المتمدرس في المتوسطة، والذي تحدث كيف تمكن في ظرف وجيز لا يزيد عن خمسة أشهر عن ختم حفظه للقرآن الكريم، على يد شيخه إمام المسجد، الشيخ توفيق سالمي، حيث تم عرض البرعم على اللجنة المؤهلة لتعلن حفظه لكتاب اللـه وسط تكبير رواد المسجد، ولم يتمالك الطفل يوسف نفسه وهو يقرأ آيات بينات من الذكر الحكيم أمام المصلين، ليذرف الدموع، في مشهد مؤثر للغاية، ولج صدور الحضور من شدة التواضع، وقد شجع الحاضرون يوسف وأثنى الشيوخ عليه بكلمات مؤثرة.