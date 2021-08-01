يوغرطة حمرون يعود إلى البطولة القطرية

بعد تجربة متواضعة في البطولة التركية

وقع اللاعب الجزائري، المغترب، يوغرطة حمرون، متوسط هجوم نادي بي بي أرضروم سبور التركي، على عقد جديد مع نادي المرخية القطري حتى جوان 2023.

وسيعود حمرون إلى قطر من بوابة نادي المرخية الناشط في الدرجة الثانية بعدما لعب موسمين في تركيا، علما أنه خاض تجارب عديدة مع أندية قطرية في السابق، حيث تألق مع أندية السد والخريطيات وقطر. ولم يقتصر المشوار الكروي ليوغرطة حمرون على الدوري القطري فقط، بل كانت لديه تجارب أخرى في البطولات الأوروبية قبل الانتقال إلى الخليج العربي، وخاض تجارب عديدة في البطولة البلغارية والرومانية، ومن أشهر الأندية التي مر بها في القارة العجوز، ستيوار بوخاريتس الروماني.

المعلوم، أن نادي المرخية يضم في صفوفه أيضا الجناح الطائر لأولمبي المدية وشباب بلوزداد سابقا، سيد علي لاكروم، الذي احترف الموسم الماضي في البطولة القطرية وقدم مستويات مقبولة، وسيشكل هذا الموسم ثنائيا خطيرا مع يوغرطة حمرون في الخط الأمامي لنادي المرخية الذي سيسعى للصعود إلى الدرجة الأولى.