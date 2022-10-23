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الشروق العربي
مساحات للنقاش و تبادل الأفكار

يوميات المهرجان المحلي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس:

صالح عزوز
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يوميات المهرجان المحلي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس:

من أجل إثراء يوميات المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس في دورته الثانية عشر، سطر القائمون على المهرجان، مساحة للنقاش وتبادل الأفكار والأطروحات في مجال الركح.

حيث يلتقي العديد من المختصين وكذا الممثلين والأكادميين و كذا الطلبة والأسرة الإعلامية، للوقوف على العديد من التفاصيل الخاصة بالعروض التي تم عرضها، مساحة رحب بها الجميع كل في مجاله، لأنها محطة لقاء بين العديد من أقطاب الفن الرابع كل في مجاله، سواء في فن الاخراج أو السينوغرافيا و الإضاءة وغيرها، على أن تستمر مثل هذه المجهودات طيلة أيام منافسة العروض، وتكون بمثابة مساحة لخلق توليفة بين الفاعلين في مجال المسرح، وتقديم اقتراحات وملاحظات تكون بمثابة توصيات للوقوف على أعمال مكتملة مستقبلا، تصبح إضافة في مجال فن الركح في الجزائر.

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