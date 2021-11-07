يوم النصر لأذربيجان والآن يبدأ عصر جديد بالنسبة لنا – عصر الإبداع

أريد أن أعبر عن بطولة الشعب الأذربيجاني، بينما هزمت أذربيجان العدو الأرميني في ساحة المعركة، ارتكبت القوات الأرمينية جرائم حرب ضد السكان المدنيين وأطلقت النار على مدننا بالصواريخ الباليستية والقنابل الفوسفورية والقنابل العنقوديةـ وأسفر إطلاق النار عن مقتل نحو 100 مدني بينهم أطفال ونساء.

أصيب أكثر من 400 مدني، ودُمر أو تضرر أكثر من 5000 منزل، ومع ذلك، فإن المواطن الأذربيجاني لم يتراجع عن أرضه ولم يكن هناك هاربون في الجيش الأذربيجاني، كان جنودنا وضباطنا الجرحى يطلبون من الأطباء في المستشفيات والعيادات العسكرية أن يعالجوهم في أقرب وقت ممكن، ويجب العودة إلى ساحة المعركة،ويجب أن نكمل مهمتنا. لقد أظهر شعب أذربيجان عظمته وروحه الأخلاقية العاليةـ وسبب هذا الانتصار هو الشعب الأذربيجاني. لقد أنجزنا مهمتنا التاريخية بإظهار الوحدة والإرادة والمثابرة والروح الوطنية.

لقد فزنا بهذا الانتصار بسبب الاحتراف والبطولة وكذلك بسبب الروح الوطنية. كنا على حق، والعدالة كانت في صالحنا..

في 10 نوفمبر، أُجبرت أرمينيا على التوقيع على وثيقة استسلام. وفقًا لعملية الاستسلام هذه، أعيدت مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان دون إطلاق رصاصة واحدة، ورفع العلم الأذربيجاني هناك. وهذا يدل على أننا انتصرنا في الحرب سواء في ساحة المعركة أو على الساحة السياسية.

كل يوم في هذه الأيام الـ 44 هو تاريخنا المجيد. لقد اخترقنا التحصينات التي بنتها أرمينيا منذ ما يقرب من 30 عامًا. تم بناء هذه التحصينات بطريقة لا يستطيع جنودنا من المرور عبرها.

في الوقت نفسه، كانت التضاريس الجغرافية لناغورنوكاراباغ أكثر ملائمة للجانب الأرمني. قام الجنود والضباط الأذربيجانيون بمهمة مجيدة ببطولة كبيرة وشجاعة وحرروا أراضيهم الأصلية من المحتلين.

مستوطنة سوغوفوشان، مستوطنة هادروت، جزء من منطقة خوجالي، جزء من منطقة كالباجار، سلسلة جبلموروفداغ، الجزء الجنوبي من منطقة لاتشين، تم تحرير مرتفعات إستراتيجية من العدو في ساحة المعركة، حيث تم رفع العلم الأذربيجاني. انتهت حربنا المجيدة في شوشا.

إن تحرير شوشا في الثامن من نوفمبر هو إنجاز تاريخي. كانت شوشا أول مدينة محتلة لنا وآخر مدينة تم تحريرها. بعد تحرير شوشا أجبر العدو على الاستسلام. تحرير شوشا حدث تاريخي.

جيشنا وأبناؤنا الأبطال عبروا الجبال والوديان والغابات والممرات وتغلبوا على الصخور شديدة الانحدار وتسلقوا الصخور وصعدوا إلى شوشا، حيث دمروا العدو في قتال بالأيدي ورفعوا العلم الأذربيجاني في شوشا.

بعد يوم واحد، تم تحرير 70 قرية أخرى، واستسلمت أرمينيا، ورفعت علمًا أبيض، وحصلت على عقابها العادل، وطلبت المساعدة. لقد دمرنا أرمينيا في ساحة المعركة. لقد حطمنا الأسطورة التي صنعها الأرمن لسنوات عديدة. في 44 يومًا فقط، تم تدمير الجيش الأرمني، وتدمير المعدات العسكرية، وتدمير القوى العاملة، وأظهرت أذربيجان قوتها.

إن توطين الأرمن الذين تم إحضارهم من الخارج في أراضينا التاريخية يعد جريمة حرب، على عكس الاتفاقيات الدولية.

في 27 سبتمبر تعرضت قرانا ومواقعنا العسكرية لقصف مدفعي، وسقط ضحايا بين المدنيين والعسكريين. حققت أذربيجان ما أرادت في 44 يوما وأعادت العدالة.

إنني على ثقة من أن أذربيجان ستتطور بعد ذلك وستعود الحياة إلى أراضينا المحررة. معا سنعيد بناء مدننا وقرانا التي دمرها العدو، لدينا الإرادة والفرص.

هذا الانتصار انتصار تاريخي. إن الشعب الأذربيجاني ينتظر هذا اليوم منذ حوالي 30 عامًا، وينتظر أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ حوالي 30 عامًا.

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف – أظهرت الحياة أننا اتخذنا خطوات في الوقت المناسب، وحشدنا كل قواتنا، وخلقنا قبضة من حديد وسحقنا العدو. نحتفل اليوم بهذا العيد كأمة بطولية. أتم جيش أذربيجان المنتصر مهمته التاريخية وهزم أرمينيا.

والآن يبدأ عصر جديد بالنسبة لنا – عصر الإبداع. دمر العدو المكروه جميع الأراضي المحتلة. هذه المعلومات متاحة بالفعل للجميع، وهناك مقاطع فيديو. دمر العدو المكروه جميع المباني وكل الآثار التاريخية والمساجد والقبور والمقابر. سوف نعيدهم جميعًا. بدأت بالفعل أعمال الترميم.