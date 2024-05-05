يوم برلماني حول واقع سياسة التشغيل في الجزائر

تنظم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، غذا الاثنين، في المجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا تحت عنوان “واقع سياسة التشغيل في الجزائر”، وذلك بمشاركة ثلاث وزراء من حكومة الوزير الأول، نذير العرباوي.

ووفقا لبيان نشره المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، فان هذا الملتقى الخاص بالتشغيل في الجزائر، سيتضمن تقديم كل من، فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومحمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تدخلات خاصة بالموضوع.

ولمعالجة الموضوع، من كافة جوانبه، يقول البيان، يلقي عدد من المسؤولين والمختصين محاضرات تحمل العناوين التالية: “السياسية الوطنية للتشغيل: المكتسبات والتحديات “، “التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية والدور الرقابي لمصالح المديرية العامة”، “المرفق العمومي للتشغيل: الواقع والآفاق”، “المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الجزائرية “، “مدى مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تجسيد سياسة التشغيل -مجمع سونوطراك نموذجا”، و”دور الكيانات الاقتصادية الخاصة في دعم سياسة التشغيل: مجمع فادركو “نموذجا”.