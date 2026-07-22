يوم تقني بميلة لتعزيز إنتاج البطاطس وتحسين المردودية

نظمت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلة، بالتنسيق مع مؤسسة خاصة متخصصة في إنتاج بذور البطاطس، يومًا تقنيًا لفائدة منتجي البطاطس، بهدف تطوير الشعبة ورفع مردودها، من خلال التعريف بأصناف جديدة من البذور وتقديم إرشادات تقنية حول أساليب الإنتاج ومكافحة الأمراض.

واحتضنت مزرعة خاصة ببلدية التلاغمة فعاليات اللقاء، بمشاركة عدد معتبر من منتجي البطاطس بالولاية، إلى جانب إطارات من القطاع الفلاحي.

وأوضح ممثل مديرية المصالح الفلاحية، محمد بن قويطن، أن هذا اليوم التقني يشكل فرصة للتعريف بأصناف جديدة من بذور البطاطس وإبراز قدراتها الإنتاجية، إلى جانب تقديم شروحات حول خصائص كل صنف، والأمراض التي قد تصيبه، وطرق الوقاية منها ومكافحتها.

وأضاف أن اللقاء ركز أيضًا على توعية المنتجين بأهمية احترام المسار التقني لزراعة البطاطس، بما يضمن سلامة المحصول وتحقيق مردودية أفضل.

من جهتهم، أكد المشاركون أهمية مثل هذه المبادرات في دعم شعبة البطاطس، حيث أوضح الفلاح محمد جازي أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز معارف المنتجين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الزراعية.

وأشار إلى أن اليوم التقني أتاح للمشاركين اكتساب معلومات جديدة حول اختيار أصناف البذور المناسبة لكل منطقة، وتحديد الاحتياجات الفعلية من مياه السقي، إلى جانب الاستفادة من نصائح عملية بشأن الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحاصيل ومعالجتها.

وشهدت التظاهرة عرض عدد من أصناف بذور البطاطس، مع تقديم شروحات تقنية حول طرق غرسها واحتياجاتها من الأسمدة والمياه.