يوم دراسي حول العمل الإعلامي وأخلاقياته المهنية بالبويرة

بحضور إعلاميين بارزين أمثال يزيد وهيب و ياسين معلومي

نظم نادي الصحافة والإعلام لولاية البويرة بالمركز الوطني للرياضة والتسلية تيكجدة نهاية الأسبوع يوما دراسيا بعنوان” العمل الإعلامي بين المتطلبات الأخلاقية والمهنية “،وذلك بحضور وجوه إعلامية بارزة في المجال الرياضي على غرار ياسين معلومي(الشروق اليومي)، ويزيد وهيب(يومية الوطن) وكذا يوسف تازير(رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين) و عميد الصحفيين الرياضيين عبد النور بلخير.

وحسب رئيس نادي الصحافة و الإعلام بالبويرة عمر رميلي فإن هذا “اليوم الدراسي يتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني للصحافة 22 أكتوبر الهدف منه إبراز دور الإعلام الرياضي المهني وأهمية التمسك بأخلاقيات المهنة بما يخدم الرياضة بالدرجة الأولى ، كما هو فرصة للجميع من أجل تبادل الأفكار والاستفادة من تجربة القامات الإعلامية الحاضرة في مجال الممارسة الصحافية” .

و عالج المحاضرون في تدخلاتهم خلال اليوم الدراسي الذي حضره والي الولاية رفقة السلطات الولائية وكذا صحفيون من ولايات مختلفة و رياضيون ، مشكل العمل الإعلامي الرياضي و تحدياته ، أين أكد هؤلاء على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للعمل لدى الصحفي من جهة بما يمكنه من تسخير كل وقته لتقديم عمل مهني و موضوعي ، فضلا عن ضرورة ضمان التكوين المستمر للصحفي المتخصص في المجال الرياضي من جهة أخرى قصد حصوله على كل ابجديات عمله و ما يجب التحلي به خلال تقديم المادة الإعلامية كالموضوعية ، فيما أبرز مشاركون خلال النقاش مشكل مواقع التواصل الإجتماعي وعدم ضبطها من طرف الجهات الوصية ، حيث باتت الأخيرة عائقا وتحديا كبيرا أمام الوسائل الإعلامية ، بل باتت تهدد الأخيرة بالزوال على حد تعبير البعض منهم.