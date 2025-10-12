يوم مجاني للتشخيص المبكر لسرطان البروستات

استفاد منها 86 مريضا بواد هوس بالبويرة

نظّمت، السبت، جمعية أصدقاء المريض، بسور الغزلان، يوماً مجانياً للفحص والتشخيص المبكر لسرطان البروستات. وذلك، على مستوى العيادة متعددة الخدمات ببلدية واد هوس، بالتنسيق مع جمعية المبادرة والتضامن ومديرية الصحة والسكان لولاية البويرة ومخبر خاص، وتحت إشراف الدكتور نسيم حركات، المختص في جراحة الكلى والمسالك البولية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض.

وجرت هذه المبادرة في ظروف تنظيمية وصحية جيدة، حيث استفاد منها 86 مريضاً من مختلف الفئات العمرية، تم إخضاعهم لتحاليل وفحوصات مجانية، في حين تم توجيه 15 حالة لإجراء فحوصات معمقة إضافية بعد الاشتباه في مؤشرات تستدعي متابعة دقيقة، بينما كانت نتائج باقي المرضى سلبية.

وأكد المنظمون أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتطوعية التي تهدف إلى نشر ثقافة الفحص المبكر بين المواطنين، خاصةً لدى الرجال الذين تجاوزوا سن الخمسين، لما لذلك من دور مهم في الوقاية من مضاعفات مرض سرطان البروستات والتكفل به في مراحله الأولى.

ومن جهة أخرى، أعلن القائمون على الجمعيتين عن برمجة حملات مجانية أخرى خلال الشهر الأزرق المقبل بكل من القادرية وسور الغزلان، تواصلاً لجهودهم في مجال التحسيس والكشف المبكر عن أمراض السرطان.