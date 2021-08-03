يوم مفتوح على قنوات الشروق لجمع التبرعات

بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين وجمعيات للمغتربين

نظمت مؤسّسة “الشّروق” الخيرة، الإثنين، يوما مفتوحا لجمع التّبرعات لمواجهة أزمة الأوكسجين، وذلك بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجمعيات المغتربين بفرنسا، وقد تميز اليوم المفتوح بإقبال كبير لكل فئات المجتمع للتبرع من أجل شراء مكثفات الأوكسجين والمولدات، في حين افتتح رجال الأعمال التبرعات بعدد كبير من المكثفات.

وفي حصيلة أولية، كشف الرئيس المدير العام لمجمع “الشروق” ورئيس جمعية الشروق الخيرية أن مجموع التبرعات بلغ ما مقداره 500 مكثف أوكسجين وهي حصيلة مرشحة للارتفاع، لأن التبرعات لا زالت مفتوحة.

وقد تداول على بلاطوهات اليوم المفتوح الذي بث على قنوات الشروق عدد من قادة المجتمع من علماء ومختصين وإعلاميين وفنانين ورياضيين، يتقدمهم قادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذين اعتبروا تجربة اليوم المفتوح بالتنسيق بين الجمعية ومؤسسة الشروق الخيرية بداية جيدة لتضافر الجهود بين الإعلام والحركة الجمعوية خدمة للجزائريين، خاصة وأن كلا الهيئتين لهما رصيد تاريخي في العمل الخيري والإنساني.

اليوم المفتوح، شهد تدخلا مباشرا لوزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد الذي أثنى على المبادرة ومنظميها، وأعطى الكثير من رسائل الطمأنة حول الوضعية الوبائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا تجاوز مرحلة الذروة وبداية تراجع الموجة الثالثة من الجائحة، وقدم عدة معطيات تؤكد ذلك على رأسها تراجع الإقبال على تحاليل “بي سي آر” بعشر مرات.

كما شهد اليوم المفتوح تدخلات مباشرة من المغتربين الجزائريين قصد التبرع خصوصا ممثلي جمعية المغتربين الذين رافقوا مؤسسة الشروق الخيرية وجمعية العلماء في هذه المبادرة الإنسانية، وهي ليست المرة الأولى التي تبادر فيها جاليتنا في الخارج، فقد كانت السباقة في إرسال حقائب التنفس قبل عام على دفعتين، وذلك بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.