بهدف شرح عمليات التحكيم ونظام حكم الفيديو المساعد للصحفيين

يوم مفتوح لحكام مباريات بطولة “شان” 2024 في نيروبي

قام حكام بطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان”، 2024، بخطوة رائعة نحو الشفافية، صباح الثلاثاء، خلال تنظيم “الكاف” يوم إعلامي مفتوح في نيروبي، بهدف شرح عمليات التحكيم ونظام حكم الفيديو المساعد للصحفيين.

عُقدت الجلسة في مجمع، ألينزي الرياضي، وجمعت الصحفيين المعتمدين لتغطية البطولة مع حكام المباريات، في مبادرة تهدف لتعميق الفهم وبناء الثقة.

شارك الحكام وجهات نظرهم وبروتوكولاتهم وتجاربهم الشخصية من خلال منطقة مختلطة مفتوحة مع ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد نائب رئيس لجنة الحكام بـ”الكاف”، فيكتور غوميز، أهمية هذا الحوار لكل من الحكام والجمهور: “من الضروري أن نفتح أبوابنا للإعلام ونعرض لهم ما يجري في التحكيم. الشفافية هي المفتاح لبناء الثقة، ليس فقط مع الصحفيين، بل مع الجماهير أيضًا. عندما يفهم الصحفيون بشكل كامل كيفية اتخاذ القرارات وأسبابها، يضمن ذلك تقارير عادلة ومتوازنة”.

من جهته أكد، جانّي سيكازوي، مدرب الحكام الفني في “الكاف”، على ضرورة أن يتطور التحكيم بمشاركة الجميع، بما في ذلك الإعلام: “لكي يتقدم التحكيم في القارة، يجب أن نشرك الجميع. جلسات مثل هذه تسمح لنا بتبسيط نظام تقنية التحكيم بالفيديو، وشرح البروتوكولات، وضمان أن يكون مجتمع كرة القدم على اطلاع أفضل. من خلال هذا الحوار يمكن للتحكيم الإفريقي أن يستمر في النمو”.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” رغبته في أن يُفهم التحكيم بشكل أفضل، خاصة مع انتشار تقنية التحكيم بالفيديو في القارة. ومن خلال فتح عمليات التحكيم للصحفيين وتشجيع التدقيق، يأمل “الكاف” في تقليل المفاهيم الخاطئة، تحسين التغطية الإعلامية، وتقوية العلاقات بين الحكام والجمهور.

