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استحسنت تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية

“يونسيف” تشيد بمجهودات الجزائر في التكفل بالطفولة

الشروق
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“يونسيف” تشيد بمجهودات الجزائر في التكفل بالطفولة
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أشادت السيدة كاترينا يوهانسون الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بمجهودات الجزائر في التكفل بفئة الطفولة، ووقفت عند تجربة تخصيص أقسام خاصة للأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية في إطار إدماجها في الوسط المدرسي العادي، وتخصيص مشاريع مكيفة لتحقيق الادماج الاقتصادي، وكذا برنامج تكوين أولياء هذه الفئة لمساعدتهم على الانخراط باحترافية، ودعم جهود الأطقم البيداغوجية في التكفل بأبنائهم المتمدرسين، مبدية استعدادها لتعميق التعاون بما يخدم مصلحة الطفل، وتجسيد محاور البرنامج المسطر بين الطرفين خلال سنة 2023.
وحضيت الممثلة الجديدة لـ (يونسيف) بالجزائر باستقبال من طرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، ، بمقر الوزارة حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين القطاع والهيئة الأممية بما يخدم المصلحة العليا للطفل في الجزائر.
وقد استعرضت الوزيرة تجربة الجزائر في التكفل بالطفولة والطفولة الصغيرة بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من جانب التكفل المؤسساتي، أو جانب التعليمي المتخصص والبيداغوجي.
وأبرزت كريكو أنه سيتم استكمال مشاريع التعاون المبرمجة بين القطاع والمنظمة الأممية، وسيتم اعتماد برنامج تعاون جديد لسنة 2023، سيما فيما يتعلق بتعزيز عملية الرقمنة بالقطاع، وتكوين المكونين في مجال التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيما وأن الجزائر قد صادقت على برنامج التعاون المشترك مع الجزائر للفترة 2023 -2027، حيث سيساهم البرنامج في دعم الجهود المبذولة من طرف الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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