يونيسف : الهجمات على سكان غزة ستؤدي إلى مجزرة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الجمعة 1 ديسمبر، في قصر الأمم بجنيف عبر فيديو من غزة أن الهجمات على سكان غزة ستؤدي إلى مجزرة.

جيمس إلدر قال “اليوم قرر من هم في السلطة أن يُستأنف قتل الأطفال في غزة.”

المتحدث باسم اليونيسف اعتبر “أن الوضع الإنساني في غزة محفوف بالمخاطر لدرجة أن أي شيء آخر غير السلام المستدام والمساعدات الطارئة على نطاق واسع سيعني كارثة على أطفال غزة.”

ليتحدث بعد ذلك عن الوضع المزري في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي. وضع قال أنه يزداد سوءا يوما بعد يوم محذرا أن تلك الوضعية تهدد “بكارثة لا مثيل لها بالنسبة لأطفال غزة.”

Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx

— James Elder (@1james_elder) December 1, 2023