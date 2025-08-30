“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من نهائي النسخة القادمة 2026، في العاصمة المجرية بودابست.

وقرّر “يويفا” إقامة المباراة النهائية يوم 30 ماي 2026 في تمام الساعة السادسة بتوقيت وسط أوروبا، بدلا من الساعة الثامنة، على ملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة الهنغارية بودابست.

وقال الـ”يويفا” الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي له: “هذا القرار يهدف إلى تعزيز تجربة يوم المباراة للجماهير والفرق والمدن المضيفة من خلال تحسين الخدمات اللوجستية والعمليات”.

وأضاف: “هدفنا أيضا هو جعل يوم المباراة تجربة ممتعة، وكذلك تشجيع العائلات والأطفال على حضور بمعدل أكبر لمشاهدة أهم مباراة كرة قدم للأندية في الموسم”.

ولفت إلى أن تعديل موعد المباراة سيساعد الجماهير القادمة من خارج البلاد على الوصول إلى وسائل النقل العام، وخاصة بعد المباراة، ورحلة عودة أكثر أمانا وراحة من الملعب.

وختم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “أما بالنسبة للمدن المضيفة، فسيعزز هذا التأثير الاقتصادي الإيجابي للحدث من خلال منح المشجعين إمكانية مواصلة احتفالاتهم، ويتماشى توقيت انطلاق المباراة الجديد في بث المباراة لأكبر عدد ممكن في جميع أنحاء العالم”.