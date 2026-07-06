“يويفا” يصدر بيانا بعد إلغاء طرد لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا هاجم فيه قرار إلغاء طرد لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، فولارين بالوغون.

وجاء في بيان “يويفا”: ‏”قرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق اللاعب فولارين بالوغون، وجعلها تحت فترة اختبار لمدة عام، هو قرار تجاوز كل الخطوط الحمراء “.

وأضاف البيان: ‏”كرة القدم تعتمد على القوانين كقاعدة لمنافسة عادلة ونزيهة، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل بعد البطاقة الحمراء هي أمر إلزامي وليس خياراً تقديرياً، ولا يمكن استثناؤه، خاصة في منتصف بطولة غاب فيها لاعبون آخرون بانتظام بسبب نفس الموقف”.

وتابع “يويفا’ في بيانه: ‏”عندما لا تضمن الجهات المسؤولة تطبيق القوانين، فإن نزاهة اللعبة تصبح في خطر، ومصداقية البطولة تتراجع. هذا القرار يخلق سابقة خطيرة في البطولة الحالية ستجبرهم على التعامل بالمثل مع الحالات المشابهة، مما يضر بالمسابقة، ونحن نعبر عن صدمتنا وعدم تصديقنا لهذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير المبرر على الإطلاق”.