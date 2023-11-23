“يويفا” يعاقب سلتيك الأسكتلندي بسبب دعمه لفلسطين

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، غرامة مالية قدرها 17500 يورو، على نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين.

وبرّر “يويفا” قرار العقوبة المالية على سلتيك، بأن هتافات جماهير الفريق واللافتات المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة “رسائل استفزازية ذات محتوى مسيء”.

ورفع جمهور نادي سيلتيك الأسكتلندي الأعلام الفلسطينية، تضامنا مع قطاع غزة، خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر الماضي.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على سلتيك الأسكتلندي الذي يدعم فلسطين منذ سنوات طويلة.