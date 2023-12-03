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رياضة

“يويفا” يكشف عن الجوائز المالية ليورو ألمانيا 2024

عمر سلامي
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“يويفا” يكشف عن الجوائز المالية ليورو ألمانيا 2024
أرشيف
كأس أمم أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن المكافآت المالية للنسخة الـ17 من نهائيات يورو، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية من العام المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 331 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي رصدها “يويفا”، في يورو عام 2020.

وسيحصل كل منتخب مشارك في أمم أوروبا وعددهم 24 منتخبا على 9.25 ملايين يورو ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار و500 ألف يورو مقابل التعادل.

وتحصل الفرق المتأهلة للدور الـ16 على 1.5 مليون يورو و2.5 مليون يورو لمنتخبات ربع النهائي، و4 ملايين يورو للمتأهلين إلى المربع الذهبي.

أما المنتخب الوصيف فسيحصل على 5 ملايين يورو، في حين سيتحصل البطل على 8 ملايين يورو.

ويبلغ الحد الأقصى للمكافأة، التي يمكن أن يحصل عليها البطل في ختام البطولة 28.25 مليون يورو، وذلك في حال فوزه بالمباريات الثلاث في دور المجموعات.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024” التي جرت السبت عن وقوع صاحب الأرض منتخب ألمانيا في مجموعة متوازنة، في حين جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمت إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.

مجموعات يورو 2024 :
المجموعة الأولى: ألمانيا وأسكتلندا والمجر وسويسرا.
المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.
المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدانمارك وصربيا وإنجلترا.
المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، وهولندا والنمسا وفرنسا.
المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل.
المجموعة السادسة: تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.

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