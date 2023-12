“يويفا” يكشف عن الجوائز المالية ليورو ألمانيا 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن المكافآت المالية للنسخة الـ17 من نهائيات يورو، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية من العام المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 331 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي رصدها “يويفا”، في يورو عام 2020.

وسيحصل كل منتخب مشارك في أمم أوروبا وعددهم 24 منتخبا على 9.25 ملايين يورو ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار و500 ألف يورو مقابل التعادل.

وتحصل الفرق المتأهلة للدور الـ16 على 1.5 مليون يورو و2.5 مليون يورو لمنتخبات ربع النهائي، و4 ملايين يورو للمتأهلين إلى المربع الذهبي.

أما المنتخب الوصيف فسيحصل على 5 ملايين يورو، في حين سيتحصل البطل على 8 ملايين يورو.

ويبلغ الحد الأقصى للمكافأة، التي يمكن أن يحصل عليها البطل في ختام البطولة 28.25 مليون يورو، وذلك في حال فوزه بالمباريات الثلاث في دور المجموعات.

💰 A total of €331 million #EURO2024 prize money will be distributed to national associations:

Participating fee: €9.25m

Match bonus: €1.0m for a win and €500k for a draw

Round of 16: €1.5m

Quarter-finals: €2.5m

Semi-finals: €4m

Runners-up: + €5m

2024 champions: +€8m

⬇️

— UEFA (@UEFA) December 2, 2023