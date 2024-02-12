“يويفا” يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الكرة التي سيلعب بها الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لهذا الموسم.

ونشر “يويفا ” عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، صورة للكرة الجديدة، التي ستستعمل في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأشار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى أن التصميم الخاص بالكرة يعود إلى المدينة المضيفة للنهائي لندن، ويتضمن رسومات نابضة بالحياة تضم أسدين يتقاتلان.

🔥 The new #UCL match ball, taking us from the knockout stages all the way to the final at Wembley! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @adidasfootball — UEFA (@UEFA) February 12, 2024

وأضاف: “يرمز الأسد إلى التاريخ والثقافة الغنية لإنجلترا وعاصمتها، كما أنه يمثل شجاعة وقوة اللاعبين وعظمة الكأس الأكثر شهرة في الكرة الأوروبية”.

وحسب “يويفا” فإن تصميم الكرة يتميز بمجموعة من تقنيات الأداء المصممة لتوفير دقة متناهية، بالإضافة إلى نسيج مبتكر على السطح، يمنح اللاعبين، المزيد من السيطرة على الكرة.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في الفاتح من شهر جوان، بملعب ويمبلي، في لندن.