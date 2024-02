“يويفا” يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الكرة التي سيلعب بها الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لهذا الموسم.

ونشر “يويفا ” عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، صورة للكرة الجديدة، التي ستستعمل في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

وأشار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى أن التصميم الخاص بالكرة يعود إلى المدينة المضيفة للنهائي لندن، ويتضمن رسومات نابضة بالحياة تضم أسدين يتقاتلان.

🔥 The new #UCL match ball, taking us from the knockout stages all the way to the final at Wembley! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @adidasfootball

