وينصح الخبير لوكاس ستيفانكو بحذف تطبيق “iRecorder” المستخدم لتسجيل صورة الشاشة. بسبب قيامه باستعمال ميكروفون الهاتف بشكل متكرّر كل 15 دقيقة، لهدف غير معروف.

وقال ستيفانكو في مقال نشره الأسبوع الماضي، إن التطبيق قد حُذف من متجر غوغل، بعد تحميله أكثر من 50 ألف مرة منذ 2021. وذلك عقب اكتشاف النشاط المشبوه.

وأوضح الخبير ذاته، أن مطوّر التطبيق قام بإضافة الوظائف الضارة إليه عبر تحديث أُدرج شهر أوت من العام 2022.

وعن المخاطر المحتملة لاستعمال التطبيق، تحدث ستيفانكو عن إمكانية تسجيل الصوت المحيط من ميكروفون الهاتف، وتسريبه إلى جهات غير معلومة.