“يُربط بالسلاسل وتنهش الكلاب جسده”.. تفاصيل صادمة من داخل زنزانة “أمير الظل”

يتعرض لـ"القتل البطئ" بسجن جلبوع

أطلق مكتب إعلام الأسرى نداءً عاجلًا، حذّر فيه من تعرّض الأسير عبد الله البرغوثي الملقب بأمير الظل لمحاولة “تصفية ممنهجة” داخل سجن جلبوع الصهيوني.

وأوضح المكتب، في بيان له، أن المعلومات الواردة من داخل سجون الاحتلال تكشف عن مستوى غير مسبوق من التعذيب والانتهاكات بحق البرغوثي، من أبرزها، تعرّضه للضرب الشديد والمتكرر، ما أدى إلى تغطية جسده بالبقع الزرقاء، ووجود كتل دم على رأسه، وانتفاخ في عينيه وكسور في الأضلاع، الأمر الذي أفقده القدرة على النوم.

وقال بيان المكتب إنه “وفي تصرف مناف للإنسانية، يتم إدخال الكلاب لنهش جسده المغمور بالدماء، ويصدر الضابط أوامره قائلاً: “أدخلوا الكلاب تتسلى فيه”، ثم تُسكب مادة سائل الجلي الحار على جسده الهزيل بعد كل جولة تعذيب، ويُوجه إليه الضابط الإهانات قائلًا: “كنت قائدًا سابقًا، اليوم أنت صفر… يجب أن تموت”.

غيبوبة متكررة بسبب التعذيب الشديد

وأضاف المكتب أن البرغوثي يدخل في غيبوبة متكررة، ويفتقر لأي وسيلة حماية حيث يلف يده بكيس نفايات وكرتونة تواليت، ويضطر للنوم جالسًا على الأرض مع انحناء رأسه للأمام بسبب الألم، كما لم يتمكن من الاستحمام منذ 12 يومًا، ويضطر لنقع الخبز بالماء وشربه لعدم قدرته على المضغ.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدًا أنها تشكّل اغتيالًا بطيئًا متعمدًا وانتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية، مطالبًا بتدخل فوري من المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر، وفتح تحقيق دولي ومحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى الخروج في مسيرات غضب نصرةً للأسرى.

صاحب الـ “67” مؤبدا.. عبد الله البرغوثي

ويعد “أمير الظل” صاحب أعلى حكم في العالم ، حيث فرضت عليه محاكم الاحتلال حكما بالسجن لمدة 67 مؤبداً ، ورفضت إطلاق سراحه ضمن صفقة التبادل مقابل الجندى شاليط ، حيث جاء في لائحة اتهامه التي بلغت 109 بنود ، بأنه يقف خلف عملية الجامعة العبرية، ومقهى “مومنت”، والنادي الليلي في مغتصبة “ريشون لتسيون” قرب تل أبيب وقتل فيها نحو 35 مستوطن ، وجرح 370 آخرين.

وعاد اسم القائد القسامي عبد الله البرغوثي للصدارة، إذ كان على رأس قائمة تبادل الأسرى المقترحة من قبل حركة حماس في مفاوضاتها مع حكومة الاحتلال الصهيوني.