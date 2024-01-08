يُنصح بتناوله نيئا.. 13 فائدة صحية مثبتة للثوم

تربط الأبحاث الطبية الثوم بعدد من الفوائد الصحية، ما يجعله فعالا في الوقاية من بعض الأمراض وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمواد المغذية.

ومع ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى أن الثوم النيئ أكثر فعالية من المطبوخ، ولزيادة كفاءته كمضاد حيوي طبيعي، يُنصح بتناوله على معدة فارغة.

وفيما يلي 12 فائدة صحية لتناول الثوم:

يُحسّن صحة القلب

يساعد الثوم على تحسين الدورة الدموية، وخفض الكولسترول والوقاية من أمراض القلب.

كما يساعد على إبطاء تطور تصلب الشرايين مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

التحكم في ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن الثوم يقلل من ارتفاع ضغط الدم، وخاصة الانقباضي،كما يعمل الثوم كموسع للأوعية الدموية مما يجعل تدفق الدم أكثر سلاسة.

التقليل من آلام التهاب المفاصل

تساعد خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات على تقليل الالتهاب المرتبط بأشكال مختلفة من التهاب المفاصل.

كما أنه يحتوي على مركب يسمى ثاني كبريتيد الديليل الذي يساعد على الحد من الإنزيمات الضارة بالغضروف.

يعزز المناعة

من بين أفضل الفوائد الصحية والغذائية للثوم أنه يقومبتعزيز المناعة، لأنه يعد مصدرا جيدا للفيتامينات(سي)و(بي 6)ومعادن السيلينيوم والمنغنيز.

وكل هذه الفيتامينات تعمل على تعزيز جهاز المناعة، كما أنهاتعزز امتصاص المعادن.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الثوم على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات تعمل على تقوية آلية الدفاع في الجسم ومحاربة الالتهابات.

يعالج السعال والبرد

يقدم الثوم فوائد المضادات الحيوية والمضادة للفيروسات، مما يجعله علاجا رائعا للسعال والبرد، وقد يقلل أيضا من شدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

يحارب الالتهابات الفطرية

يتمتع الثوم بخصائص قوية مضادة للفطريات تساعد في مكافحة الالتهابات الفطرية المسببة للسعفة وقدم الرياضي وحكة اللعب.

الوقاية من السرطان

يساعد الثوم على الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الجهاز الهضمي والرئتين، كما يمنع بعض الأورام من النمو بشكل أكبر ويقلل حجمها.

ويمكن أن يؤدي وجود مركبات كبريت الأليل في الثوم إلى إبطاء تقدم نمو الخلايا السرطانية، وفقا لموقع WebMD.

تنظيم عملية الهضم

ينظم الثوم عمل المعدة لتعزيز عملية الهضم،ويحفز الأغشية المخاطية للمعدة على إنتاج العصارة المعدية التي تساعد على الهضم.

كما يحفز الثوم الكبد على إطلاق السموم من الجسم، وفي الوقت نفسه يحمي الكبد من الضرر.

يكافح الحساسية

يمتلك الثوم خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات تساعد الجسم على مقاومة أنواع مختلفة من الحساسية.

كما ثبت أنه يقلل من التهاب مجرى الهواء بسبب التهاب الأنف التحسسي.

يعالج آلام الأسنان

الثوم فعال في تقليل آلام الأسنان، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمسكنة.

ما عليك سوى وضع القليل من زيت الثوم أو قطعة من فص الثوم المطحون مباشرة على السن المصابة واللثة المحيطة بها للحصول على راحة فورية.

التحكم في الوزن

يمكن أن يساعد الثوم في التحكم في الوزن، وفقا لأخصائية التغذية سينثيا ساس، التي تستشهد بدراسة أظهرت أن الفئران التي تناولت نظاما غذائيا غنيا بالثوم قللت من وزنها ومخازن الدهون لديها.

يعالج الصدفية

نظرا لأن الثوم يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فقد يكون مفيدا في تخفيف حالات تفشي الصدفية غير المريحة.

حاول فرك القليل من زيت الثوم على المنطقة المصابة للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الطفح الجلدي.

إزالة حب الشباب

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على قتل البكتيريا، لذا افركي فصا من الثوم على البثور للحصول على علاج موضعي فعال، بحسب موقع nutritionkit.