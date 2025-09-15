ِChargé par le président de la République, M. Attaf à Doha pour participer au sommet arabo-islamique d’urgence

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, dimanche soir, à Doha (Qatar) pour participer, en sa qualité de Représentant spécial de Monsieur le président, au sommet arabo-islamique d’urgence prévu lundi, a indiqué un communiqué du ministère.