ِChargé par le président de la République, M. Attaf à Doha pour participer au sommet arabo-islamique d’urgence
Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, dimanche soir, à Doha (Qatar) pour participer, en sa qualité de Représentant spécial de Monsieur le président, au sommet arabo-islamique d’urgence prévu lundi, a indiqué un communiqué du ministère.
“Ce sommet qui intervient suite à l’agression israélienne contre l’Etat du Qatar frère est une occasion renouvelée permettant aux Etats membres de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) d’examiner les derniers développements au Moyen-Orient et de renforcer leur position commune à cet égard”, a précisé le communiqué.