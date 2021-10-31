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رياضة

 ‎اللاعبون المدينون يلتقون “عمارة” ويهددون بـ”الفيفا”

 سليم.ع
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 ‎اللاعبون المدينون يلتقون “عمارة” ويهددون بـ”الفيفا”
ح.م
وقفة أمام مقر " الفاف" للاعبي البطولة الوطنية

 سجل اللاعبون الذي لا تزال مستحقاتهم المالية عالقة لدى مختلف الفرق، حضورهم بوقفة احتجاجية جديدة الأحد، أمام مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، أين التقوا برئيس”الفاف” شرف الدين عمارة لطرح انشغالاتهم. 

 والتقى رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة باللاعبين المحتجين، قبل انطلاق أشغال اجتماع الكتب الفدرالي وهو اللقاء الذي قدّم خلاله اللاعبون طلباتهم.

 وقال اللاعب بوطبة في هذا الإطار: ” التقينا رئيس “الفاف”، الذي أراد أن يوضح لنا بعض الأمور، حول وضعية الفرق، وفي نفس الوقت قدمنا له طلباتنا، ومن بينها التحصل على حقوقنا في الفترة التي تفصلنا عن الميركاتو الشتوي، وفي حال لم تتم تسوية وضعيتنا سنلجأ إلى “الفيفا”.

 من جهته، قال اللاعب بوحافر الذي كان حاضرا في الوقفة الاحتجاجية: ” طلبنا من الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خضم النقاط من الفرق التي لا تقوم تسديد ديونها المتعلقة بمستحقات اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية”. وتعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة الأحد، الثالثة للاعبين الذين يدينون للفرق التي كانوا ينشطون فيها، حيث يطالبون بتسوية مستحقاتهم العالقة.

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