‎مدرب تونس يعترف: “الجزائر مرمدونا..وهم الأحسن في إفريقيا”

اعترف مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، بقوة المنتخب الجزائري، على الصعيد الإفريقي، ووصف ما حدث لمنتخبه في ودية الجزائر، بـ” التمرميدة”.

وصرح “الكبير” للقناة التلفزيونية التونسية التاسعة، متحدثا عن مواجهة نسور قرطاج، للخضر: ” الجزائر كانت خير من الناس الكل في إفريقيا، الجزائر “مرمدتنا “في المباراة الودية، وهذا السيناريو عاشته عديد المنتخبات في مواجهاتها للمنتخب الجزائري”.

من جهة أخرى دافع مدرب تونس عن منتخبه، مؤكدا في هذا السياق أنه هناك حالة تسويق لفكرة أن المنتخب التونسي يعيش حالة فوضى، وأضاف أنه تمكن من تحقيق أربعة انتصارات من أصل خمسة مباريات، التي يتلقى الانتقادات بشأنها.