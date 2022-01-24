‏‎رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُستقبل من طرف الرئيس المصري

استُقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، لدى وصوله إلى مطار القاهرة، من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم بجمهورية مصر العربية في إطار زيارة عمل و إخوة تدوم يومين.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار القاهرة الدولي, الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة المصرية.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد وزاري هام في هذه الزيارة إلى مصر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية و السياسية بين الدولتين.

بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى مصر في زيارة عمل

توجه الرئيس عبد المجيد تبون الاثنين إلى مصر في زيارة عمل واخوة تدوم يومين لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.

والأحد أكد بيان لرئاسة الجمهورية: يشرع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 جانفي 2022.