الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بالناحية الثانية

زار الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية بوهران.

الفريق أول، وحسب بيان لوزارة الدفاع اطلع عن كثب على الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، كما أشرف على تدشين ورشات جديدة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين بذات القاعدة.

كما تابع رئيس الأركان مختلف المراحل المتعلقة ببناء أولى القاطرات المصنعة على مستوى البناء والتصليح البحريين.

وفي الأخير، أسدى الفريق أول توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة المحافظة على هذه المكاسب الهامة والعمل أداء المهام الموكلة لهم بكل إخلاص وجدية وتفاني، خدمة للمصالح العليا للوطن.