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رياضة

0-14.. فوز تاريخي لِإناث “الخضر”

علي بهلولي
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0-14.. فوز تاريخي لِإناث “الخضر”
التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني النسوي التي واجهت إناث السودان

حطّم المنتخب الوطني الجزائري النسوي لِكرة القدم مساء الأربعاء، رقما قياسيا تاريخيا في نتيجة الفوز خلال المقابلات الدولية التي خاضها.

وفاز المنتخب الوطني النسوي بِنتيجة “طوفانية” (14-0) على الضيف فريق السودان للإناث، في إطار ذهاب الدور الأوّل وقبل الأخير لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 الخاصّة بِهذه الفئة.

وكان الرّقم السابق لِإناث “الخضر” يُشير إلى انتصارهن بِنتيجة (12-0) على المنتخب النسوي اللبناني، في دور المجموعات للبطولة العربية إناث، التي أُقيمت فعّالياتها بِمصر في ربيع 2006.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار مباراة إناث الجزائر والسودان، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وتألّقت المهاجمة المُخضرمة (35 سنة) نعيمة بوهني من نادي أفاق غليزان، بِتسجيل رباعية للمنتخب الوطني النسوي في المرمى السوداني.

وتُجرى مباراة العودة بِالسودان، في الـ 26 من أكتوبر الحالي.

ولا يحوز منتخب السودان للإناث الخبرة الدولية، بِدليل أنه حاز اعتراف الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم في شهر أوت الماضي فقط، وهو سرّ الهزيمة الثقيلة.

وبِالمقابل، يُشارك المنتخب الجزائري النسوي دوليا منذ أواخر التسعينيات. ضمن مشوار أثمر بِإحراز اللّقب العربي في نسخة مصر عام 2006، وفضية كأس اتحاد المغرب العربي بِتونس عام 2009، وبرونزية الألعاب الإفريقية بِالموزمبيق عام 2011.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني النسوي الحالي التقنية راضية فرتول، العضوة السابقة في المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، طبعة الرّئيس خير الدين زطشي.

وتحسّبا لِمواجهة السودان، كانت الناخبة الوطنية فرتول قد استدعت 21 لاعبة، بينهن 11 محترفة بِفرنسا.

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