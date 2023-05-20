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الجزائر

03 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

الشروق أونلاين
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03 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار
ح.م
جانب من العملية

أفادت وزراة الدفاع الوطني، أن 3 إرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. 

 وأضافت الوزرا ة في بيان لها، السبت،أن الأمر يتعلق بالإرهابي حبيب ملوكي حبيب المكنى “حبيب الله” والإرهابي ملوكي سيديا المكنى “أبو مريم” اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012 والإرهابي المسمى مهري بلخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

واضاف البيان أن الإرهابيين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، كان بحوزتهم 03 مسدسات رشاشة من نوع “كلاشنيكوف” ومسدس آلي عيار 7.65 ملم

وتابع البيان أن كان بحوزتهم أيضا “قنبلتين دفاعيتين من نوع “أف1” و 11 محزن ذخيرة خاصة بمسدس رشاش “كلاشنيكوف” ومخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الآلي و295 طلقة من مختلف العيارات وجهاز إرسال واستقبال.”

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