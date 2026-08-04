“04 أوت.. عهد مقدس بالتضحيات”.. وزارة الدفاع تعلن عن وثائقي جديد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن بث فيلم وثائقي جديد بعنوان “04 أوت.. عهد مقدس بالتضحيات”، وذلك في إطار إحياء الذكرى الخامسة لليوم الوطني للجيش.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن الوثائقي من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال، وسيُعرض، يوم الأربعاء 5 أوت 2026، عبر مختلف قنوات التلفزيون العمومي، وفق برمجة زمنية خاصة، بهدف تسليط الضوء على محطات بارزة من تاريخ الجيش الوطني الشعبي، واستحضار تضحيات رجاله في سبيل حماية الوطن وصون سيادته.

وسيكون موعد بث الوثائقي على قناة “كنال ألجيري” في تمام الساعة 19:30، وعلى القناة الإخبارية (A3) عند الساعة 19:35، فيما تبثه القناة البرلمانية على الساعة 19:20.

كما سيُعرض على القناة الشبابية في تمام الساعة 20:30، وعلى القناة الأمازيغية عند الساعة 20:40، قبل أن تبثه القناة الأولى على الساعة 20:50، وسيكون متاحا أيضا عبر منصات وزارة الدفاع الرسمية، وفقا لذات البيان.