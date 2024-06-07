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05 محطات تحلية مياه البحر ستدخل الخدمة هذا العام

الشروق أونلاين
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05 محطات تحلية مياه البحر ستدخل الخدمة هذا العام

 كشف المدير المركزي، في وزارة الموارد المائية، عبد العزيز عرجوم، عن وجود برنامج جديد، يتضمن إنشاء خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر، بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم للمحطة الواحدة. ستدخل الخدمة بنهاية 2024. 

وأكد ذات المتحدّث عن وجود برنامج آخر، يتضمن إنشاء 07 محطات أخرى، وبهذا، يضيف عرجوم، ستصل نسبة التغطية إلى نسبة 60 في المائة بنهاية 2030، مما يتيح للوزارة اقتصاد المياه الجوفية والمياه السطحية.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للرفع من قدرات المياه الموجهة للقطاع الفلاحي، كشف الاطار بوزارة الموارد المائية، عن تسطير برنامج عمل خاص لإعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة ورفع قدرة المحطات الأخرى التي تعمل بمردود أقل من 50 في المائة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى نسبة 24 في المائة بنهاية 2024 و 37 في المائة بنهاية 2025.

وأبرز عبد العزيز عرجوم، خلال حديثة للإذاعة الوطنية، الجهود المبذولة لدعم قطاع الفلاحة، من خلال توفير حصة مائية للسدود تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب كمعدل سنوي للفلاحة، بالإضافة إلى تراخيص الآبار التي يوفرها القطاع لمرافقة القطاع الفلاحي.

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