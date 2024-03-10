06 مقرئين سيؤمون المصلين في جامع الجزائر خلال رمضان

كشفت مصادر “الشروق أونلاين” عن اعتماد إدارة جامع الجزائر لستة (6) مقرئين لإمامة المصلين خلال شهر رمان المبارك.

ووفق ذات المصادر، فان المقرئ ياسين إعمران و المقرئ عبد العزيز سحيم والشيخ محمد مقاتلي الإبراهيمي، من بين المقرئين الذيت اعتمدتهم إدارة الجامع.

وفي تصريح له، أكد عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني، عن اعداد برنامج ثري في الجامع خلال شهر رمضان المبارك.

مضيفا بأن الجامع سيعرف تنشيطا لندوات ومحاضرات دينية خلال سهرات الشهر الفضيل.

ومن المتوقع أن يشهد جامع الجزائر اجواء استثنائية خلال رمان السنة الجارية، حيث من المنتظر أن يتوافد إليه آلاف المصلين من الجزائر العاصمة وخارجها، نظرا للاجراءات المتخذة من قبل إدارة جامع.